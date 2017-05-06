宜蘭龍潭湖 驚見6旬婦人溺斃身亡

宜蘭縣消防局在今天（6日）清晨獲報，在宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖風景區、接近攤販區旁的湖畔，有一民眾落水，經出動宜蘭消防分隊、特種消防分隊人車前往搶救，但救起時該名民眾已經死亡。

據了解，死者為年近6旬的鄭姓婦人，手部有外傷，初步研判死因為溺斃。

(中時)