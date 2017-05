台畫廊推張乾琦、陳瀅如新作！打入紐約斐列茲藝術博覽會

其玟畫廊總監黃其玟與此次參展藝術家陳瀅如在展場合影。(文化部提供)

台灣新銳藝術家躍國際!第六屆紐約斐列茲藝術博覽會(Frieze New York)五月四日在曼哈頓蘭德島公園(Randall’s Island Park)揭開序幕,台灣唯一、也是連續三年通取得參展資格的其玟畫廊(Chi-Wen Gallery),今年推出藝術家張乾琦及陳瀅如的作品,並且從標榜年輕、實驗性的「焦點」展區(Focus)首度躋身主展區(Main Section),在台灣畫廊界寫下另一項新紀錄。

斐列茲藝術博覽會為極具指標之國際當代藝術博覽會,2003年於倫敦成立後,每年10月於倫敦攝政公園舉辦(稱Frieze London),且有德意志銀行、卡地亞當代藝術中心、英國為報等集團贊助支持。2012年該博覽會首度跨越北大西洋,開辦紐約斐列茲,自此成為紐約春季藝術界指標盛事。

其玟畫廊總監黃其玟(中)向出席預展參觀者介紹作品。(文化部提供)

今年的展覽於5月4日首先以預展揭開序幕,僅開放媒體及貴賓入場,但紐約藝術界取得入場資格者幾乎全員出動,進入蘭德島的唯一道路車龍綿延,展場亦人聲鼎沸,宛如藝術界大集會。

享譽國際的攝影家張乾琦一直是其玟藝廊打入藝術博覽會的前鋒主力,今年亦不例外。向來以攝影作品廣為人知的他,近年進一步將動態影像、聲音融入作品,為作品增添新的面貌及可能。此次展出最新作品《非戰之戰》(The War That Never Was, 2017),藝術家以訪談形式與出生於冷戰時期的母親對話。

張母生於1938年,結婚後定居在台灣中部貧瘠山區,一生只為基本生存及養育五個孩子而活,發生在村落之外的重大國際歷史事件,乃至在台灣實施長達38年的戒嚴,都未對她產生太大影響。

在作品中,藝術家化身採訪者,母親則為受訪者,訪談從母親年輕至暮年依序展開,冷戰期間的歷史事件則作為另一條時空線索,隨時間推進交織呈現。影片中搭配真實的音景,新舊時空交錯、鮮活地呈現在觀眾面前。

藝術家在配樂中並引用首創「冷戰」(Cold War)一詞的喬治‧歐威爾(George Orwell)1945文章《你與原子彈》(You and the Atomic Bomb)。這件錄像創作在現場搭配藝術家的黑白攝影作品及歐威爾的文章全文展出,簡單卻肅穆,吸引眾多參觀者駐足細細觀賞閱讀。

今年的展出陣容中多了一位生力軍—陳瀅如。過往陳瀅如的創作著眼於民族主義、種族歧視、集體意識等與社會權力結構相關的議題,近年則逐漸聚焦探討人類和宇宙之間的連結。

此次展出的作品《超星鑑定》(Extrastellar Evaluations, 2016)延續她在反烏托邦、陰謀論和藝術史方面的研究,以虛構大陸雷姆利亞(Lemuria)及其居民為發想起點,發展出一系列裝置、繪畫、攝像作品,透過神秘學與天文科學的詮釋與想像,跳脫固有視角即意識型態,重新審視1960、1970年代以來的視覺藝術與社會議題,並反思當今世界的處境與現象。

2017紐約斐列茲藝術博覽會五月四日預展僅先開放貴賓及媒體入場,首度進入主展區的其玟畫廊參觀者絡繹不絕。(文化部提供)

其玟畫廊總監黃其玟表示,在連續兩年以張乾琦的作品打入紐約斐列茲後,今年將已有倫敦斐列茲參展經驗的陳瀅如一起引入,且將兩位藝術家皆以梳理思考近代世界史為骨幹的新作品加以串聯,一併在這次的藝術盛會中呈現,此一策展概念及兩位藝術家的創作皆讓大會讚賞。

(中時電子報)