大樓民宅藏春色 無業男買春找到「姐姐」

論壇中的的按摩訊息，標榜「個人服務、大方互動」、「體驗初戀的滋味」、「保證最熱忱、最用心！絕對難忘！」（葉書宏翻攝）

警方發現桌上還放有保險套、現金2000元等證物。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局獲報中和區中山路二段某大樓套房內暗藏春色，4日晚間6時許前往搜索，當場查獲39歲越南籍黎姓女子與34歲劉姓男客正在從事性交易，查扣33個保險套、潤滑液、護手霜等證物，警訊後依違反社會秩序維護法將2人裁罰。

警方調查，劉男在論壇中發現暱稱美美刊登的按摩訊息，標榜「個人服務、大方互動」、「體驗初戀的滋味」、「保證最熱忱、最用心！絕對難忘！」隨即透過手機通訊軟體Line聯繫，相約在美美位於中和的個人工作室，雙方約定2000元全套性行為。

警方早已鎖定多時，4日晚間6時許前往搜索，當場查獲2人正在從事性交易，桌上還放有保險套、現金2000元等證物。

黎女坦承從事性交易，她供稱，是一位綽號「阿青」的男子安排的，套房也是阿青承租的，沒有付過房租，剛開始發生性行為時有戴保險套，但是劉男中途卻將保險套拿掉。

劉男無業，他供稱，訊息是在知名論壇中看到，雖然訊息中沒有性交易字眼，但暗示性相當強烈，一看就知道有提供性服務。警訊後依違反社會秩序維護法將2人裁罰，將擴大追查幕後的應召集團。

(中時)