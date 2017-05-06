竹南農婦割喉命案現曙光 警深夜帶回一男釐清

苗栗縣竹南鎮鄧姓農婦遭割喉命案，竹南警方調閱周邊監視畫面清查過濾可疑人士，昨晚間10點多從桃園市大園帶回涉案的37歲吳姓男子，吳男涉有多項暴力前科，但夜間不偵訊，檢警今上午將進一步釐清他涉案情節。

(中時)