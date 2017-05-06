股神巴菲特讚「他」是這時代最傑出的商人
美國股神巴菲特（Warren Buffett）現年86歲，身家達756億美元（2.27兆元台幣）是世界有史以來，靠股票賺最多錢的人，被投資人稱作「股票之神」。而在這個世代中，巴菲特心中認為最傑出的商業人士就是亞馬遜（amazon.com）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。
根據《CNBC》報導，世界第二大富豪巴菲特認為貝佐斯是這個時代最傑出的商人。原因在於貝佐斯在雲端運算與網路零售領域的主導地位，巴菲特表示從未見過一個男人，能在顧客端與營運這兩個不同層面都取得成功，坦言除了貝佐斯外「我想不到另一個案例」。
2017年富比世最新排行，冠軍依舊是身家達860億美元的比爾·蓋茲，亞軍巴菲特，緊追在後的就是身家達728億美元的貝佐斯。貝佐斯1964年出生，1994年成立亞馬遜，隔年正式運作，1997年亞馬遜上市。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。