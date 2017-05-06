股神巴菲特讚「他」是這時代最傑出的商人

在這個世代中，巴菲特心中認為最傑出的商業人士就是亞馬遜執行長貝佐斯。(美聯社)

亞馬遜執行長貝佐斯。(美聯社)

美國股神巴菲特（Warren Buffett）現年86歲，身家達756億美元（2.27兆元台幣）是世界有史以來，靠股票賺最多錢的人，被投資人稱作「股票之神」。而在這個世代中，巴菲特心中認為最傑出的商業人士就是亞馬遜（amazon.com）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。

根據《CNBC》報導，世界第二大富豪巴菲特認為貝佐斯是這個時代最傑出的商人。原因在於貝佐斯在雲端運算與網路零售領域的主導地位，巴菲特表示從未見過一個男人，能在顧客端與營運這兩個不同層面都取得成功，坦言除了貝佐斯外「我想不到另一個案例」。

2017年富比世最新排行，冠軍依舊是身家達860億美元的比爾·蓋茲，亞軍巴菲特，緊追在後的就是身家達728億美元的貝佐斯。貝佐斯1964年出生，1994年成立亞馬遜，隔年正式運作，1997年亞馬遜上市。

(中時電子報)