NBA》科爾轉往杜克治療背傷 次輪全缺席

科爾的背部手術併發症，恐怕讓他缺席今年全數季後賽機會很高。(美聯社資料照)

看來勇士總教練科爾今年季後賽復出機會越來越小！原本在史丹佛大學接受背傷治療的科爾，6日傳出改往杜克大學醫學中心，期望得到不同治療方式，如此一來，他幾乎不可能出席西區準決賽，幸好麥克布朗「代班」很成功。

在今年季後賽開打前夕，科爾突然傳出因為兩年前的背部手術引發併發症，造成他幾乎無法行走，甚至出現頭痛、暈眩與嘔吐現象，讓他只好把勇士兵符交給助教麥克布朗，儘管最近他的狀況好轉，卻仍沒有任何復出時間表。

其實科爾完全不用急著回來，因為勇士在麥克布朗領軍下，目前季後賽6戰全勝，且都輕鬆擊潰對手，接著他們將帶2勝0敗，7日前往客場遭遇少了當家主控喬治希爾的爵士，很有可能再次連贏4場橫掃對手出局。

為了可讓科爾專心養傷，勇士全隊也打算拚了，杜蘭特說：「我希望科爾的身體可以保持健康，這是我們共同期望的，我們不會讓他為了領軍付出健康代價，更希望他能跟一般人一樣健康生活，我們全隊都在替他祈禱。」

或許科爾也把自己當成勇士最後一道防線，儘管當前戰況並不緊繃，但到了後面的西區決賽或總冠軍賽，科爾假如可以宣告復出，相信絕對可以帶給勇士相當正面的激勵，畢竟有沒有科爾坐鎮場邊，對勇士還是有差的。

(中時電子報)