關穎挺7月肚外出 鳥仔腳太不科學！

關穎已經懷孕7個月，但身材卻還是很不科學！（圖／取自關穎微博）

關穎今年4月時宣布懷上第二胎，且當時已經懷胎6個月了！如今慢慢邁入預產期，關穎還是抽出時間和姊妹聚會，只是已經挺著7個月孕肚的她，還是辣媽等級，一雙纖細美腿讓人看了直呼「不科學」。

關穎今天一早曬出與姊妹聚會的照片，她還笑稱「7個月孕媽咪與辣媽們難得的小聚會，請勿打擾！」而照片中的她，穿著連身短褲裝，大露美腿，這和一般懷孕水腫的孕婦差很大，關穎的「鳥仔腳」不僅逆天、還很不科學，就連7個月孕肚也很會藏，完全看不出來是個準媽咪，讓不少人相當羨慕。

(中時電子報)