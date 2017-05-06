遊南美行程挨轟黑箱作業 宥勝駁：何必辦甄選

宥勝甄選被質疑黑箱作業，其實早有內定人選 。(圖/本報系資料照)

宥勝今年2月成立「極友」整合行銷公司，生平首次當老闆的他，決定帶領大家做「很想做又做不到」的事，那就是20天的南美行程，將從千名報名者中甄選4人同行，不過卻被爆料早有內定人選，被質疑是黑箱作業，對此宥勝則嚴正聲明表示，如果一開始就內定，何必大費周章辦甄選？

根據《蘋果》報導，有爆料者表示宥勝與一女子合照，並表示該活動要報名者留下臉書，其實在甄選結束前已在面試，許多報名者更不知主辦單位早從FB裡公開PO文多、讚數多的人裡篩選，對此宥勝回應爆料者不在獲選4人中，為了讓這4人訂機票，已在昨凌晨發信告知，再於昨晚公布，此外經紀人也出面滅火，可能是「南美極旅」網站有極旅達人Moni照片，加上將跟宥勝及入選者同行，才讓人產生誤解。

此外宥勝在公布入選名單時，他表示經過漫長討論後，決定開放第五位，而這位臨時錄取的第五位，是位無法聽到聲音的聽障朋友，因為她無懼向世界發出極旅挑戰，才決定額外錄取，對此落選粉絲雖然表示飲恨，但期待入選者的精采故事。

(中時電子報)