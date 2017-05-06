深夜發第3次聲明 林奕含父母：還有3名學生受害
網路上6日起流傳《Readmoo閱讀最前線》播出林奕含生前一段受訪影片，她的父親林炳煌夫妻有感而發，6日深夜引用愛女在影片中的話，再發出第三次聲明，除了女兒之外，還有另外三名女學生受害，甚至有人遭黑道強拍裸照。
林奕含身故第九天，社會批判狼師的輿論從未停歇，《Readmoo閱讀最前線》在往路上貼出一段林奕含在4月19日受訪的影片，她的父母6日也看到這段影片，立刻引用愛女一段話再發出第三次聲明。
「人類史上最大規的屠殺，是房思琪式的強暴...我很確定台灣現在、此刻也正在發生...有一個老師，長年利用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生」林炳煌夫婦以愛女在影片中此段話做開頭，控訴曾從女兒口中得知，還有三名女學生受害。
林炳煌稱，女兒把其中一個受黑道威脅，強拍裸照的女學生，代入房思琪的遭遇中，另一個在PTT控訴的女學生，則代入郭曉奇的經歷中，另有一個受害者是台南女中的學妹，但女兒為了保護這三人，堅持不肯透露三名女學生的名字。
文末，林炳煌夫婦說，正因為知道受害者不只愛女一人，所以才希望「要預防」不要再有下一個房思琪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。