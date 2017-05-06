深夜發第3次聲明 林奕含父母：還有3名學生受害

網路上6日起流傳《Readmoo閱讀最前線》播出林奕含生前一段受訪影片，她的父親林炳煌夫妻有感而發，6日深夜引用愛女在影片中的話，再發出第三次聲明，除了女兒之外，還有另外三名女學生受害，甚至有人遭黑道強拍裸照。

林奕含身故第九天，社會批判狼師的輿論從未停歇，《Readmoo閱讀最前線》在往路上貼出一段林奕含在4月19日受訪的影片，她的父母6日也看到這段影片，立刻引用愛女一段話再發出第三次聲明。

「人類史上最大規的屠殺，是房思琪式的強暴...我很確定台灣現在、此刻也正在發生...有一個老師，長年利用他老師的職權，在誘姦、強暴、性虐待女學生」林炳煌夫婦以愛女在影片中此段話做開頭，控訴曾從女兒口中得知，還有三名女學生受害。

林炳煌稱，女兒把其中一個受黑道威脅，強拍裸照的女學生，代入房思琪的遭遇中，另一個在PTT控訴的女學生，則代入郭曉奇的經歷中，另有一個受害者是台南女中的學妹，但女兒為了保護這三人，堅持不肯透露三名女學生的名字。

文末，林炳煌夫婦說，正因為知道受害者不只愛女一人，所以才希望「要預防」不要再有下一個房思琪。

(中時)