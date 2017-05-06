糗！韓女團熱舞 「胸部竟滑落肚子」

南韓女團「DIA」近日出席活動勁歌熱舞。(圖／翻攝自韓網)

恩真被拍到「胸部滑落」。(圖／翻攝自韓網)

南韓女團「DIA」近日出席活動，在現場勁歌熱舞，不過成員恩真卻被發現，似乎跳舞動作太大，「胸部居然掉下來」，超糗畫面都被拍下，網友直呼太尷尬了。

「DIA」在活動現場表演新歌《和我交往嗎》，穿上白衣搭藍色短裙，在現場載歌載舞，不過因為動作太大，成員恩真的胸部移位到肚子，似乎是胸墊滑落，讓網友都看傻了眼，而她似乎也有發現，中途調整一下，但還是跳一跳又滑落，不過她仍繼續賣力完成表演，沒有因此受影響，展現敬業態度。

(中時電子報)