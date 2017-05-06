徵新人裁老鳥？遠航20名空服員請假 桃園飛哈爾濱2航班取消

遠東航空被解雇空服員4日下午到遠東航空抗議，控訴遠航違反契約不解決，竟大舉招募新人。中央社記者郭日曉攝 106年5月4日

遠東航空上月底舉辦空服員招募，開出25個職缺吸引近3000人報名，競爭激烈，然4日卻傳出有17名空服員遭遠航遭資遣，資方宣稱其遭資淺的理由稱「為了不向空姐求償」。資遣事件逐漸延燒，有20名空服員疑似為聲援日前遭資遣的同事，自昨晚間開始陸續請假，導致今（6）日桃園機場往返哈爾濱班機無預警取消，影響旅客人數逾300人。

陸客銳減、一例一休、油價上漲，這些年來台灣航空業面臨嚴峻考驗。遠東航空日前傳出資遣空服員，遭到空服員不滿。事後遠航證實，的確有17名空服員4日起被資遣，但強調是員工要求調薪，若公司不同意則希望不用賠違約金離職，遠航是順應要求資遣。

遠航工會、桃園市空服員工會4日到遠航門口抗議資方在勞資爭議調解期間非法解雇工會會員，更甚者卻同時還在招募新人，空服員們射紙飛機表達不滿。（季志翔攝）

然航空公司人力攸關交通，遠東航空表示，疑似為聲援日前遭資遣的員工，從昨天下午6點左右，開始有員工陸續請假，計有20名員工未到班，並導致今日FE-135、FE-136，台北往返哈爾濱班機被迫臨時取消。預估台北－哈爾濱FE-135航班影響旅客120人，哈爾濱－台北FE-136航班影響旅客164人。

目前對於不足的空服員，遠航表示，這是「單一事件」，並已委請華航等相關航空公司調配人力，並表示今日其他航班不會受到員工集體請假影響。

然對於遠航資遣員工一事，北市勞動局指出，遠航5月3日與17名勞工終止勞動契約，顯然已違反規定，若查證屬實，可處20萬至60萬元罰鍰。

(中時電子報)