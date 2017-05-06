越界拒受檢澎湖海巡開5槍，陸船2名漁工受傷。(澎湖海巡隊)

澎湖第八海巡隊今晨5時許執行護永專案時，在花嶼西23海浬處，遇到一艘廣東省南澳31049號漁船，經廣播拒不停船，海巡隊發射5發震撼彈，造成有2名陸船漁工受傷，海巡先行接駁送醫。

今日清晨5時20分，澎湖第八海巡隊在花嶼西23海浬，遇到中國廣東南澳籍漁船，立即廣播要求停船受檢，但漁船不停船還利用蛇行造浪，為阻擋海巡警艇登船，數名船員攀在船舷邊，用肉身抵抗，海巡隊不斷廣播警告後，連續發射5發震撼彈。

2名陸船漁工大腿和腳踝受傷，海巡先行將2名受傷船員護送至馬公就醫，至於陸船則由巡防艇一併押返中。

(中時電子報)