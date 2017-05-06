民進黨為民調美化政績 藍諷：乾脆問民眾需不需納稅

民進黨副祕書長徐佳青（中）偕同發言人阮昭雄（左）、吳沛憶（右）召開執政關議題民調公布記者會，針對前瞻基礎建設計劃進行民調，整體來說6成8的民眾贊成。(資料照,王英豪攝)

民進黨昨日公布前瞻基礎建設計畫相關民調顯示，68.8%民眾贊成政府推動前瞻基礎建設，74.6%民眾不認同國民黨團杯葛議事。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批民進黨沒向社會大眾說前瞻計畫要花中央地方1.5兆多的費用，並諷刺「若只為了做高民調數字而美化政績，趁報稅季節問民眾不需納稅好不好，保證民調數字破九成！」

民進黨昨公布最新民調，68.8%民眾贊成政府推動前瞻基礎建設計畫，其中泛藍支持者也有51.4%贊成；另外64.3%民眾認為，前瞻基礎建設計畫對台灣未來的經濟與平衡區域發展有幫助。

洪孟楷說，民進黨趕在執政一週年前公佈民調，指有高達六成多的民眾支持前瞻計畫，就夜郎自大的認為民眾支持，但民進黨沒向社會大眾說的是，前瞻計畫要花中央地方1.5兆多的費用，平均每人將負擔6.3萬的額度！

洪孟楷諷刺，如果只為了做高民調數字而美化政績，建議趁現在報稅季節，乾脆問民眾不需納稅好不好，保證民調數字破九成。

洪孟楷指出，520前夕執政的府院黨都極力要繳出及格的成績單，然而就像一個平時曠課、期中不及格、期末不合格的學生，在結算成績時一直向教授說「過去一年改變了很多」藉此要all pass，「但是變好還是變壞，相信從各家媒體民調已經清楚說明，不言而喻！」

洪孟楷直言，若想要前瞻計畫順利過關，還是奉勸政院退回仔細評估，拿出合理務實的計畫，不然只想用國會多數強渡關山，只怕民調將持續探底！

(中時電子報)