NBA》欺敵戰術失敗 騎士再掃暴龍聽牌
暴龍的「欺敵戰術」，僅成功了3節！騎士6日末節靠著「小皇帝」詹姆斯火力全開，帶動一波離譜20比3猛攻，終場115比94狂掃地主暴龍，率先取得3勝0敗聽牌，已無退路的暴龍，8日續在主場進行的第4戰面臨非贏不可窘境。
前役不慎扭傷左腳踝的暴龍主控羅瑞，原本以為他此役無法打，暴龍卻刻意把他放在登錄名單當中，並未真正宣告他的缺陣，暴龍也在前3節緊咬比數不放，但在第4節發現羅瑞可能上場只是「煙霧彈」，騎士當然再也不會客氣。
打完前3節，僅以79比77小幅領先的騎士，末節展開強大火力秀，包含詹姆斯、柯佛、J.R.史密斯等人皆有建樹，轉眼把比數變成99比80，地主球迷徹底傻眼，騎士甚至把領先差距擴大到20分以上，也讓暴龍完全喪失反撲意志。
詹姆斯繼續展現在季後賽無人可擋的強勢表現，全場投16中9、16罰15進，攻下全隊最高35分，另有8籃板、7助攻，洛夫16分、13籃板，厄文16分、5籃板與4助攻，替補射手柯佛包辦4顆三分球、攻下14分。
暴龍主力射手迪羅薩攻下全場最高37分，但他在末節僅靠罰球拿到1分，造成暴龍末節潰敗主因，瓦蘭丘納斯19分、8籃板，鮑爾13分，伊巴卡12分，暴龍全場三分球投18中2，命中率僅1成11，更加增添他們逆轉難度。
少了例行賽場均22.4分、7助攻與4.8籃板的羅瑞，看來暴龍淘汰只是時間早晚的事情，就算第4戰羅瑞帶傷硬上，相信他在場上也無法帶來太多功用，暴龍要怨的話，就只能埋怨為何羅瑞會在此時受傷罷了。
(中時電子報)
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