林俊憲：檢調必須立刻揪出陳國星 否則就滅證完了

才女作家林奕含在家自殺，爆出多年前遭補教老師誘姦一事，引起社會大眾譁然。(圖翻攝自臉書/ 林奕含)

林奕含父母5日發表的聲明之一。（翻攝）

林奕含父母5日發表的聲明之二。（翻攝）

民進黨立委林俊憲要求檢調立刻揪出陳國星。(李俊憲臉書)

才女作家林奕含自殺事件越演越烈，林奕含的父母5日深夜發布驚人聲明指，林奕含曾告訴父母，還有3位女學生跟她一樣，被同一個老師傷害！民進黨立委林俊憲在臉書發文指出，檢調必須立刻揪出陳國星，否則陳國星都滅證完畢了。

林的父母指出，為了保護和不傷害那3位女學生，林奕含堅持不肯透露3位女學生的名字。林奕含把其中一個被黑道威脅，強拍裸照的女學生，代入書中女主角房思琪的遭遇中，第2個女學生曾在PTT控訴，則代入了郭曉奇的經歷中，第3個受害者是林奕含台南女中的學妹。

民進黨立委林俊憲今早在臉書貼文，林醫師(林父)透過line發表最新聲明，指出林奕含說，還有3位女學生被同一位老師傷害。並請求大家幫忙使用網路廣傳。他佩服林醫師正面和惡徒全面宣戰的決定和勇氣。

林俊憲表示「林醫師這次的訊息，提到了陳國星對別的女學生做出了令人髮指，至為惡劣的違法罪行，甚至涉及了黑道，這已是大規模的犯罪情事，檢警實在有必要成立專案小組，現在就把陳國星揪出法辦，尋找林醫師提到的照片物證。」

林俊憲說「之前聲討陳國星，我從不提女生的部分，原因是林醫生拜託我不要提到，以戰略來說，之前只有標案涉及不法的部分，最有機會讓陳國星定罪被關。所以我的一發擊沉記者會，集中火力在陳國星的不法標案。記者會後，林醫師傳簡訊向我致謝，感謝我的真心、努力和認真，因為我完全沒有透露林醫師所對我說的關於女生部分任何一字，他訝異於我的遵守承諾到底。」

但時移勢遷，林俊憲說「現在林醫師要求大家幫忙廣傳的資訊，提到了陳國星涉及了黑道和其他至為惡劣的罪行，這不僅是天理不容而已，而是檢調絕對不能再不採取行動了！林醫師寫得夠沈痛夠清楚了，這些行為，檢調必須立刻揪出陳國星，必須立刻！就是現在！若再遲，陳國星恐怕已把照片等物證都滅證完成！」

他最後再度強調「檢調快點動！現在就去抓陳國星！」

(中時電子報)