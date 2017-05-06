法大選最新民調 馬克宏6：4瑪琳勒龐

將於台北時間後天（5/8）凌晨揭曉的法國大選，究竟是馬克宏（圖右）勝出？或是勒龐（圖左）逆襲？（圖/美聯社）

將於明日（5/7）展開二輪決選的法國總統大選，最新的民調顯示，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）得到6成的支持度，而其對手、極右派的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）則拿到約4成，單純就差距而言，馬克宏若無意外，應能順利當選；但有先前川普（Donald Trump）選舉中眾多隱性選民的案例，卻也讓不少媒體和民調機構仍不敢大意，看來這次大選，又將再一次成為對民調的「考試」。

據路透社（Reuters）報導，被稱為影響歐盟（EU）未來走向、近十年來最關鍵的法國總統大選，將於星期日（5/7）正式登場。根據法國當地機構Ifop-Fiducial最新民調顯示，中間派的政治素人馬克宏得到63%的支持，而其對手、國民陣線（Front national）前主席瑪琳勒龐則是37%，其他4間調查機構的數據也都在正負5個百分點以內，明顯看出勒龐與其父親一樣，再次遭到各黨派夾殺。但因為有先前英國脫歐公投和川普的案例，卻讓不少媒體仍不敢輕易做出定論，他們擔心，在網路和輿論壓力下，往往讓一群人隱身於民調之外，反而造成出乎意料的結果。

時任經濟部長的馬克宏（圖右）與夫人布莉姬．托涅（圖左）。（圖/美聯社）

然而，另一個讓人憂心的事情則是，將近四分之一的法國民眾，有意放棄二輪選舉或投出廢票，尤其是政治色彩傾向左翼的選民，在社會黨（Parti socialiste）的阿蒙（Benoit Hamon）與極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）於第一輪被刷掉後，對晉級的兩人絲毫不感興趣。更有高比例的選民認為，不管是馬克宏或勒龐誰當選，在統領法國的能力上都是不及格。看來，無論最終是誰入主愛麗舍宮（Palais de l'Élysée），不僅要面對現任總統歐蘭德（Francois Hollande）留下的高失業率等經濟爛攤子，還得處理民眾不信任的心理，絕不是一件輕鬆的工作。

(中時電子報)