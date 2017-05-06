《通靈》挨批宗廟儀式少 索非亞曝拍攝內幕

索非亞曝《通靈少女》拍攝內幕。(圖／本報系資料照、公關照)

影集《通靈少女》播出後創收視佳績，魅力橫掃國內外，不過也有網友砲轟劇中台語、宗廟儀式太少，對此，該劇原型人物索非亞也曝光原因，透露必須妥協的內幕。

據《壹週刊》報導，《通靈少女》主攻亞洲市場，因為和HBO合作，基於考量他國的文化民情，很多宮廟儀式不能搬上螢幕，「亞洲人很龜毛，就是阿兜仔都可以，哈利波特都可以，我們台灣什麼都不可以，要不就是迷信，要不就給你怪力亂神，要不就說你亂拍」，所以即使拍了，像馬來西亞、新加坡等國就會剪片。

至於台語講太少，索非亞也坦言是HBO的要求，劇組很努力爭取，才能有部分台語播出，面對網友的批評，索非亞認為雖不能說是完美，但導演和所有劇組人員都不滿30歲，「他們能做成這樣，要給他們拍拍手，重要的是我們成功了，國際資金還願意投資我們台灣的年輕人，這才是最重要的。」

(中時電子報)