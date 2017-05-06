70歲席維斯史特龍 衣服底下肌肉驚呆網友

席維斯史特龍大秀肌肉，驚呆網友！（圖／取自IG）

好萊塢動作巨星席維斯史特龍已經年屆70歲高齡，但他依然天天運動保持身材，日前他還在網上曬出與好友大秀肌肉的照片，只見衣服底下的史特龍，滿滿的腹肌堪稱一絕，不少網友看了都大嘆自己不如一個70歲阿伯！

史特龍日前曬出和好友大露肌肉的照片，力挺開Pizza店的好友Richie Palmer，大讚食物很美味，照片中兩人掀起衣服大秀腹肌，史特龍還說這是吃Pizza一個好習慣的例子，但網友全聚焦他驚人的腹肌結構，大讚這位70歲阿伯太狂！不過史特弄最後把這張照片刪除，也讓不少網友有些失落。

(中時電子報)