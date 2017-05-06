選雲林縣長，林文瑞：只有我能整合各派系

雲林水利會長林文瑞（右）展現問鼎雲林縣長的企圖。（許素惠攝）

雲林農田水利會長林文瑞問鼎下屆雲林縣長動作頻仍，繼2月為兒子舉辦一場席開6、700桌的世紀婚禮後，近來更是積極拜訪各界，昨晚宴請慰勞各水利工作站幹部員工，面對是否要選雲林縣長，強調「只有我能整合國民黨及各派系」，再度展現強烈企圖心。

林文瑞指出，水利會因司掌灌溉用水，和基層農會關係密切，農漁會系統支持他，不會有問題，而雲林國民黨內許派、張派，也和他互動良好，唯有他，才能獲得各派系的認同與支持。

雖然已經磨刀霍霍，但林文瑞不諱言，5月的黨主席選舉是關鍵，最後一刻是否要投入選戰，黨主席是重要的左右因素。

林文瑞是國民黨中常委，農曆春節前才號召3000人入黨，2月大兒 子林孟彥結婚，再度展現他豐沛的人脈，除吳敦義，立法院長蘇嘉全 、農委會主委林聰賢、新北市長朱立倫、雲林縣長李進勇、立委王金 平、劉建國、張麗善、省商會長張榮味、國民黨祕書長莫天虎等藍綠要角，全是座上賓，還有來自全省各水利會長等，都親自到場祝賀。

吳敦義在林文瑞引領下逐桌敬酒時，一一拜託賓客支持吳敦義選黨主席，顯示兩人私交甚篤。

(中時)