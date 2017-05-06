選雲林縣長 林文瑞：只有我能整合各派系
雲林農田水利會長林文瑞問鼎下屆雲林縣長動作頻仍，繼2月為兒子舉辦一場席開6、700桌的世紀婚禮後，近來更是積極拜訪各界，昨晚宴請慰勞各水利工作站幹部員工，面對是否要選雲林縣長，強調「只有我能整合國民黨及各派系」，再度展現強烈企圖心。
林文瑞指出，水利會因司掌灌溉用水，和基層農會關係密切，農漁會系統支持他，不會有問題，而雲林國民黨內許派、張派，也和他互動良好，唯有他，才能獲得各派系的認同與支持。
雖然已經磨刀霍霍，但林文瑞不諱言，5月的黨主席選舉是關鍵，最後一刻是否要投入選戰，黨主席是重要的左右因素。
林文瑞是國民黨中常委，農曆春節前才號召3000人入黨，2月大兒 子林孟彥結婚，再度展現他豐沛的人脈，除吳敦義，立法院長蘇嘉全 、農委會主委林聰賢、新北市長朱立倫、雲林縣長李進勇、立委王金 平、劉建國、張麗善、省商會長張榮味、國民黨祕書長莫天虎等藍綠要角，全是座上賓，還有來自全省各水利會長等，都親自到場祝賀。
吳敦義在林文瑞引領下逐桌敬酒時，一一拜託賓客支持吳敦義選黨主席，顯示兩人私交甚篤。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。