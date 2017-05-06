MLB》洋基怪力男賈吉竄出 害史坦頓被問到煩

洋基賈吉(右)和馬林魚史坦頓兩個「怪力男」不時被拿來比較。(美聯社資料照)

洋基新生代「怪力男」賈吉(Aaron Judge)本季全壘打轟不停，儼然是聯盟最恐怖的炮手之一，而類型相似的馬林魚「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，不免被拿來做為比較對象，他近期幾乎每天被追問關於賈吉的問題，或許也真是累了，他6日再被問到這件事，忍不住回說，「沒有關於我們球隊的問題嗎？」

聯盟那麼多炮手，為何是史坦頓和賈吉？攤開兩人條件來看，史坦頓27歲、賈吉25歲，賈吉比史坦頓高2公分、體重多16公斤，主要守位都是右外野，也有待解決被三振多的問題，加上兩人是少數能屢轟出飛行速度超過118英里(約189公里)全壘打的右打，各方條件來看，被比較似乎並不意外。

但賈吉的竄出，間接造成史坦頓的困擾，他直言，現在幾乎每天都得回答關於賈吉的問題。就在史坦頓今天作客大都會球場賽前，又有記者問他這個問題，他索性直接回應，「有任何關於我隊友們的問題嗎？我想我討論賈吉討論得太多了！」

史坦頓被拿來和賈吉對比，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)則認為是很合理的，他和外界看法類似，也認為兩人看起來包括打擊型態和身形等條件，確實看起來是有相似之處，「且這兩個人都能把球轟得很遠、很紮實。」

儘管史坦頓回應到有些心煩，但說到他們的強打招致一些服禁藥的質疑時，他倒是馬上回擊，直言像他們這樣的打者，身手無庸置疑，儘管他們突然打擊大爆發，但懷疑他們用藥，相當不公平，「無論我或賈吉，這樣的擊球力量都是與生俱來的。」

不過就今年成績來看，目前兩人落差頗懸殊。史坦頓出賽27場有7轟，長打率4成81和上壘率3成16也有一定水準，但打擊率僅2成40則有待加強。反觀賈吉出賽26場，不但以13轟暫居美聯全壘打王，長打率更是高水準的8成15，加上上壘率4成15和打擊率3成37，數據全都完勝史坦頓。

(中時電子報)