NBA》詹姆斯簽名鞋銷售再稱王 厄文居次
根據《富比世》最新公布的NBA簽名球鞋銷售排行，騎士「小皇帝」詹姆斯再次占據榜首，讓人比較意外的是，他的騎士隊友厄文擊敗杜蘭特、柯瑞與哈登排在第2，等於身為衛冕軍的兩大騎士球星，包辦這項排名的前2名。
自從2003年進入NBA，詹姆斯球鞋銷售始終名列前矛，到2013年為止，他的球鞋銷售金額已突破3億美元，他的最佳搭檔厄文也很會賣鞋，就算厄文是這項排行前4名當中，唯一沒拿過年度MVP的球員，但厄文人氣依然不減。
詹姆斯與厄文的簽名鞋不僅在市場上受到歡迎，也相當受到騎士隊友的愛戴，像是J.R.史密斯一直都穿詹姆斯代言鞋款，替補射手柯佛也在最近換穿厄文簽名鞋，也算騎士球員展現向心力的方式之一。
不過最近關於球鞋的最狂新聞，還是今年NBA選秀狀元熱門朗佐鮑爾的首款簽名鞋「ZO2」，竟然敢賣495美元，也就是台幣15000元的天價，向來說話很狂的「球爸」拉瓦爾鮑爾強調，這個售價展現這雙球鞋的應有價值。
問題是以1名連NBA都還沒打的球員，竟敢自行推出簽名鞋款，朗佐鮑爾的勇氣可嘉，更誇張的是，他們還推出1雙訂價220美元(約台幣6700元)的黑色拖鞋，看來球爸真的把球迷當作「凱子」，就看是否有人買單！
(中時電子報)
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