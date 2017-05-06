豬哥亮跑路「現世報」？ 名嘴爆「中1億卻爽約『它』 」
豬哥亮大腸癌入住台大醫院已2個多月，原傳出病情穩定，未料又被爆癌細胞轉移至肝臟，每天清醒時間剩4小時，其餘時間都在昏睡，而一生幾乎與賭博和跑路牽扯在一起的他，被名嘴許聖梅在節目爆料，曾求明牌中了1億元。
許聖梅透露豬哥亮年輕時沉迷賭博，當時為了求「明牌」，幾乎走遍全台灣宮廟求神問卜，有次和余天夫婦至屏東水流仙姑廟，當時更請李亞萍扶乩求明牌，不料竟遭無名女鬼附身，並且要求蓋廟，而豬哥亮當時則開出條件交換，「你給我數字，我給你廟」，事後果真中了1億2000萬，未料出爾反爾只捐十萬給廟方，過不了多久即傳出「豬哥亮跑路」的消息，被指稱是現世報。
據悉豬哥亮在跑路期間感到良心不安，便把僅剩的錢全數捐出，或許是實現當年的承諾，也讓豬哥亮順利在螢光幕前復出，更靠著《豬哥會社》,勇奪金鐘獎綜藝節目主持人獎。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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