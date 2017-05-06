讚!江少慶8局好投 摘第4勝

江少慶今8局只丟2分，摘下勝投。圖為他在經典賽投球。(中時資料照)

經典賽台灣表現最好的投手江少慶，今在印地安人高階1A先發，面對國民隊小聯盟打者，主投8局，被敲出6支安打，包括1發陽春彈，共失2分，摘下本季第4勝(1敗)，自責分率為極優1.83。

江少慶5局下被左打的威斯曼(Rhett Wiseman)擊出右外野陽春炮，6局下被敲3支安打失1分，先發8局，只丟2分。江少慶全場送出3次三振、1個保送，滾地球、飛球出局比例高達11比4，雖然他是4縫線速球，但進壘時有下沉效果，也是知名滾地球好手。

(中時電子報)