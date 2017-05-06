藥頭遭盤查 異想天開當街脫褲自清反露餡
台中45歲藥頭曹男擁槍自重，於海線地區販毒，收不到下游藥腳欠款，多次對空開槍恐嚇，清水警方接獲線民舉報，報請請台中地檢署指揮偵辦，經跟監蒐證3個多月，昨凌晨在沙鹿租屋處外埋伏，趁曹男返家時，一擁而上將他逮捕，查獲大量安非他命毒品及改造槍彈。
昨清晨1時許，曹男返家遭警方包圍，員警要求搜身，他為自清，直接再路旁，秒脫上衣、外褲，警方好言勸阻「你不用這樣啦！不好看....」，曹男堅持脫到全身僅剩內褲，原以為能「脫光而退」，不料長褲口袋掉出安非他命殘渣袋，「脫衣自清」頓時破功。
警方進入曹男住處搜索，發現大量「冰毒藏冰箱」，查獲安非他命108.21公克，曹稱「放在冰箱低溫保存，比較不會變質，也有防潮作用！」警方繼續搜索，又在掀床下找到黑色包包，翻出2把改造槍枝及15顆子彈、6顆彈殼。
警方調查，45歲曹嫌染毒近20年，妻子心碎離異，一對雙胞胎女兒也跟前妻同住，已多年沒有往來。曹嫌曾經營工地福利車，但入不敷出，吸毒變販毒。
警方查出，曹嫌半年前從嘉義搬到沙鹿日租套房，於海線地區販毒牟利，因個性暴躁，與人發生錢財糾紛，為防範販毒時遭黑吃黑，至少開6槍恐嚇被害人，也因販毒快速牟取非法暴利，平日即以賓士車C300房車代步。
曹辯稱，毒品是向上游大盤綽號「阿猴」的男子購買，僅自己吸食，並未販賣，槍枝則是對方抵債寄放。警根據查獲的毒品數量及分裝袋，對曹嫌「自用」供詞存疑，訊後，依槍砲、毒品等罪嫌送辦，並續追毒品、槍彈來源。
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(中時)
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