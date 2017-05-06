北市首長官舍續建？柯P：蓋好應會賣掉

台北市長柯文哲。（資料照，方濬哲攝）

昨天有北市議員質疑，目前市府有16戶首長官舍，前市長郝龍斌規劃「二期官舍」，但因已無需求，建議柯市府應改為公宅。柯文哲今受訪表示，現在的16戶也沒住滿，蓋還是會蓋，但應該不會再當官舍；不過他也說，租金太貴，就算蓋好可能也不適合當公宅，而是會賣掉。

柯文哲指出，目前首長官舍16戶都沒住滿，「住不滿、蓋那麼多幹什麼？」但仍會延續當年規劃，把計畫走完，先蓋好再講，應該還是會賣掉。

只不過，他認為蓋好後也不適合當公宅，因為公宅租金應該要在2萬元以下，租金3萬的拿去當公宅很好笑，要是有人一個月可以交3萬，就去分期付款買房子了。

(中時)