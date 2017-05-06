C919陸只造外殼？中國商飛：全球合作典範

5日，中國大陸首款大型客機C919在上海浦東國際機場首飛。（新華社）

中國大陸國產大型客機C919昨（5日）在上海首飛成功，然外界質疑，中國只是打造了C919的「外殼」。中國商飛美國有限公司執行董事、總經理葉偉表示，C919不僅是中國的驕傲，更是全球合作典範。

C919機體從設計、計算、試驗、製造等均為中國自主進行。葉偉接受大陸新華社專訪指出，有人說，這款大飛機中國主要是造了個殼子，這是一種誤解。總體集成正是大飛機製造的核心技術之一。作為航空製造業的一大難點，集成技術的突破正是中國航空製造業取得巨大進步的標誌。

葉偉說，為了與國際標準對接，這款大飛機也堪稱全球合作的典範。其發動機、航電、飛控系統等來自多個歐美合資或獨資公司，供應商包括美國通用電氣公司和霍尼韋爾公司等，可謂遍佈全球。其中，一級供應商中的國際供應商有十幾個，二級和三級供應商約有數百家。

「國際化的商業發展需要全球合作，全球採購是必走之路，」葉偉說，從這一角度看，C919為各國供應商創造價值、為全球人民創造福祉，C919不僅是中國的驕傲，也是全世界的驕傲和希望。

(中時電子報)