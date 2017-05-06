三案解約要賠23.8億 柯文哲批質詢亂講、說謊造假

北市文化局昨天到議會進行專案報告，局長鍾永豐坦言，城市博物館解約要賠1億8000萬，換言之，若再加上南港機廠聯開案解約、北纜解約的廠商求償金額，北市恐要賠23.8億元。但市長柯文哲今駁斥，「一毛錢都還沒賠」，指這是質詢亂講、典型的說謊造假。

柯文哲今早聽到媒體詢問，北市府是否真的要賠23.8億？他先是反問「蛤？哪些案子要賠那麼多錢？」隨後不滿地說，這個叫典型的「說謊造假」，一毛錢都還沒賠，市府都有應付的方案，這些都是典型的質詢亂講。他還強調：「我哪有沒那個錢了？沒有嘛！」

柯文哲說，首先，廠商求償就一定要給嗎？其次，如果廠商工程中先付的錢，解約的話工程款確實要給，不能趁機把人家吃乾抹淨，這是公平，但不會到那麼多錢。他直言，23.8億是典型的數字造假、一種攻擊，讓他很火大。他還說，應該叫財政局逐條回覆，他自己都懶得回應了。

(中時)