延攬蘇系人馬入府 柯P：用人很正常

台北市長柯文哲。（資料照，姚志平攝）

有媒體報導，蘇系子弟兵周榆修、資深主播林昆鋒近日可能加入柯市府團隊，到市長室上班。對此，柯文哲表示，市府那麼大，任用機要、秘書很正常，不要想太多；他還抱怨，常常在媒體上看到自己的人事任命，很奇怪。

媒體報導，柯文哲近日私下找到新幕僚填補日前的「跳船潮」，除了新任的副發言人、議員陳建銘女兒陳思宇，包括主播林昆鋒、蘇貞昌子弟兵周榆修，都可能加入團隊。

柯文哲今回應，北市府那麼大的機構，不是一個人而已，而且現任市府最大特色就是「不是單一派系」，什麼人都用，這是最大的特色跟優點。至於主播加入後會不會當發言人？柯僅說，媒體組的確需要人，但是是當發言人或做新聞控制，interview（面試）有一定程序。

(中時)