LPGA》親姊姊「放水」助攻搶「球后」？艾莉雅晉16強

世界第3艾莉雅32強賽擊敗胞姊莫莉雅，晉級16強。(美聯社資料照)

世界排名積分只差0.78分的「球后」紐籍韓裔高寶璟與世界第3泰國艾莉雅，6日在歐秋雅邀請賽雙雙過關，闖進16強賽，究竟是高寶璟這場比賽「保后」成功，還是艾莉雅「竄位」攻上世界第1？兩者都有可能。

「球后」高寶璟晉級16強，但球后寶座面臨同樣晉級的艾莉雅威脅。(美聯社資料照)

「歐秋雅組」第1種子高寶璟6日在32強賽，戰至第18洞有驚無險以「贏1洞」擊敗韓裔美籍宋珍妮佛。

「索倫絲坦組」第1種子艾莉雅，這輪的對手是親姊姊莫莉雅，由於此戰是艾莉雅搶攻「球后」的重要一役，結果倆人的「姊妹內戰」最終結局照著賽前預測劇本演，艾莉雅從第2洞開始就以一路領先的「贏2洞」過關，打進16強。

繼「英克絲特組」頭號種子韓將田仁智之後，另1位第1種子「朴世莉組」韓國強將朴仁妃，在32強也意外爆冷門中箭落外，戰到第16洞就以「輸3洞剩2洞」，遭美國資深老將史坦佛淘汰出局，以致4位頭號種子只剩下高寶璟與艾莉雅留在場內。

6日打進16強選手還有前2場贏得1冠1亞的美國39歲老將柯兒，去年贏得2勝的加拿大新秀韓德森、韓裔美籍魏聖美、美國新秀柯達。

(中時電子報)