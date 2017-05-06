力勤農產販售逾期肉品 中市衛生局開罰600萬
(11:32更新內文)台中市知名進口肉品業者力勤農產被爆販售逾期肉品，台中市衛生局被質疑瞞了9天才公布稽查結果，台中市衛生局長呂宗學今（6日）召開記者會，公開道歉，也針對查獲業者貯存、販售逾期大腸頭、雞腿事證開罰600萬元。
呂宗學指出4月26接獲檢舉隨即到力勤公司稽查，現場發現沒有標示、剪標、逾期的肉品，但由於核對進出口單沒有發現有逾期肉品流出市面，加上遇勞動節連假，業者三度推拖到案說明的時間，他也坦承衛生局警覺性不夠，才會被外界誤解，他對此道歉，更再次強調逾期肉品絕無流入市面。
台中市食藥科長傅瓊慧指出，4月26日接獲檢舉，到位於清水的力勤農產沒有張貼標示的冷凍去骨豬肉10044公斤，剪掉標籤的冷凍豬腸（大腸頭）2264.4公斤，共計1萬2308.4公斤。以及逾期冷凍雞腿3300公斤。但未發現改標的動作，核對進出貨單研判沒有流出市面。
依行政程序需約談業者到案說明再開罰，唯業者配合度不佳，最後約定要9日再到衛生局說明，未料5日檢舉人再向媒體爆料。
呂宗學坦承因延宕公布稽查結果確有誤判，他也強調，昨天透過檢討已約談到業者，釐清當天查到冷凍去骨豬肉10044公斤效期到今年11月，非逾期肉品；但剪標的3300公斤大腸頭2016年7月1日到期，曾販售後被下游廠商退回，剪標是要為註記做銷毀用；而逾期的3300公斤冷凍雞腿則也是被廠商退回。
衛生局在連夜約談業者後，業者坦承販售逾期食品，加上現場貯存販售逾期食品，衛生局依食品法開罰600萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。