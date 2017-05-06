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虛張聲勢 美誇大炸彈之母威力

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阿富汗南加哈省
一名阿富汗警衛4月17日勘查阿富汗南加哈省亞珍（Achin）區附近遭美軍「炸彈之母」轟炸毀損的房舍。（圖/美聯社）
美國「炸彈之母」
美國「炸彈之母」運抵西南亞某空軍基地，準備在必要時動用的畫面。（圖/美國空軍）

美國4月13日首度在戰鬥中動用最大型非核炸彈，轟炸阿富汗隧道內的伊斯蘭國（IS）設施。美軍說，藉由投下暱稱「炸彈之母」（Mother of All Bombs，MOAB）的「大型空爆炸彈」（Massive Ordnance Air Blast），他們向IS發出了十分明確的訊息，那就是這些恐怖分子將被「消滅」。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）說，要擊潰IS，就必須動用「炸彈之母」。而阿富汗政府則聲稱，它炸死了94名IS激進分子，但並未傷及百姓。

不過，據據英國《衛報》（The Guardian）5日報導，由獨立分析家所做的新調查卻發現，「炸彈之母」的殺傷力似乎太誇大，因此有人質疑，為何要投下這枚炸彈。

地理分析機構Alcis利用衛星圖像、地面錄影與3D成像技術，勘測了阿富汗南加哈（Nangarhar）省亞珍（Achin）的轟炸區。結果他們發現，在方圓150米內，有38棟建築與69棵樹被摧毀，與當地居民稱，炸彈毀了遠達兩英里（約3公里）外房舍的說法大相逕庭。

此外，衛星圖像也顯示，並沒有300米的彈坑。Alcis認為，較遠處的破壞是地面戰所造成的。

而Alcis也懷疑，阿富汗政府所謂殲滅94名IS激進分子的數字究竟是怎麼來的。部分阿富汗政府官員說，他們從隧道拉出94具IS激進分子的屍體。然而，其他官員則抱怨，美軍限制或禁止他們進入轟炸現場。

美國至今尚未公布估計的死傷人數，而美軍駐阿富汗發言人薩爾文（William Salvin）不願對阿富汗提出的數字置評，只說：「我們沒辦法進去加以評估，而我們可能也不會那麼做。」

他並強調，那樣做太危險，而美軍可以把時間花在更有價值的事上。

另一方面，Alcis指出，阿富汗政府所謂沒有平民喪生的說法，實在太不合常理。美軍轟炸的時間距離收割期不到一個月，儘管許多農民原本已逃離當地，但許多人放心不下作物，後來可能又跑回去，露宿於農田附近。

(中時電子報)

關鍵字：阿富汗美國炸彈之母ISMOAB
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