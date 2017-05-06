駐日美軍開放民眾參觀 展出F-35B等多款戰機
據日本讀賣新聞報導，駐紮於日本岩國基地（MCAS Iwakuni）的美軍與日本自衛隊，於昨日舉辦第41屆的「美日航空展」，開放日本當地民眾進入基地參觀，一整天的活動湧入約20萬人參加。藉由和軍方進行互動，加強軍隊與駐在地民眾的情感。美軍一口氣展出F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）、F-35B隱形戰機（F-35B Lightning II）和F-16戰隼戰機（F-16 Fighting Falcon）等裝備；而日本自衛隊也搬出自製的C-1運輸機（Kawasaki C-1）、US-2型水上飛機等設備，加上絢麗的空中特技，讓到訪的民眾看的目不轉睛。
在眾多武器設備中，最受矚目的莫過於美軍F-35戰機。本次展出的F-35B，屬於垂直／短場起降型，是美軍於去年底為防範北韓和中國大陸，以海外測試的名義，在今年初正式進駐日本岩國基地，並多次在美日和美韓聯合軍演時出動，進行海空配合作戰或實彈射擊演練，實際上就是駐日美軍的主要戰力之一。然而在加賀號護衛艦服役後，更讓日本媒體關心的是，究竟F-35B戰機能否成功起降於該艦甲板之上，讓戰機再次成為日本的關注焦點。
新總統川普（Donald Trump）上任後，本欲對日本提高「保護費」，但在北韓多次搗亂下，不僅增費議題擱置，反而多次加派戰機、航空母艦和潛艇前往日韓周邊海域協防。本次的航空展不僅為了加強軍民關係，更是對外宣導「美日友好」和「美日安保」的好機會。
(中時電子報)
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