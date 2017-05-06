5月6日中視午間新聞搶先看 受害三人女作家雙親再聲明
今天5月6日的中視午間新聞搶先看：
《遠航罷工 20名空服員集體請假 遠航航班取消》
遠東航空有20名空服員，疑似為了聲援先前被資遣的17名同事，於昨晚到今早紛紛請假，造成遠航來往哈爾濱的兩個航班臨時取消，國內線也有兩航班誤點，受到影響的旅客約有300人左右。
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《受害三人女作家雙親再聲明 有三女學生受害》
女作家的父母，昨天深夜發出第三封聲明，驚人爆料，遭到補習班狼師迫害的女學生，竟然還有三個人!可是為了保護和不傷害那3位女學生，堅持不肯透露她們的名字。
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《週末有天氣 對流雲系旺盛 各地需留意局部大雨》
中央氣象局上午發布大雨特報，指出新北市、基隆市北海岸須注意瞬間大雨及強陣風，因對流雲系發展旺盛，午後其他地區也有局部較大雨勢發生的機率，請民眾多注意。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蔣育圻播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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