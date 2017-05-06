莎娃獲馬德里外卡 波蘭拉瓦絲卡退賽

世界第8波蘭女將拉瓦絲卡馬德里網賽退賽。(美聯社資料照)

莎拉波娃禁賽15個月後，復出首戰開紅盤，高興的向觀眾送飛吻。(美聯社)

世界第8波蘭女將拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska），6日宣布由於右腳傷勢惡化，馬德里網賽退賽，盼能在22日法網開打前復出，而前俄羅斯球后莎拉波娃(Maria Sharapova)則獲外卡出賽。

拉瓦絲卡透露，傷勢早在去年就出現，近幾個月都是帶傷拚戰，但傷勢出現惡化，紅土賽季未見好轉，「我盡自己所能到這裡就為了打球，但很不幸，我選擇讓它百分百痊癒，試著趕在法網復出。」

法網在22日登場，拉瓦絲卡自然不想錯過，「我這10年來從未錯過任何一場大滿貫賽，缺席法網令我難以想像。現在我只能期待來得及復出，當然未來難以預測。」

美國小將琪絲(Madison Keys)將取代拉瓦絲卡大會第7種子位置，另外賽會確定將外卡頒給2014年曾在此封后的俄羅斯女將莎拉波娃，以及拚戰生涯最球季的義大利名將絲琪亞沃妮（Francesca Schiavone）。

(中時電子報)