昔艷星邵音音整型失敗 現在長這樣

邵音音是70年代著名艷星。(圖／翻攝網路、公關照)

邵音音在《春嬌救志明》中飾演楊千嬅媽媽。(圖／公關照)

香港資深演員邵音音出道就被封性感女神，演出電影《官人我要》一夕成名，成為70年代知名豔星，現71歲的她，仍可在港片見到她身影，她在《春嬌救志明》中飾演楊千嬅的媽媽，一頭白髮的她，和過去差很大，她也坦言容貌走樣的原因是整型失敗。

邵音音近日和楊千嬅、余文樂為《春嬌救志明》宣傳，一頭白髮的她，臉蛋鬆弛下垂，和過去美豔模樣有差距，其實過去她就曾向港媒透露，陪朋友去割雙眼皮，醫生遊說她打矽膠墊下巴，後來因為摔倒撞傷臉，下巴矽膠移位，導致臉部歪斜。

後他等到傷口復原，再去找整型醫生調整，醫生說可以把矽膠填充物取出，不過才下刀就噴血，原來是填充物位置剛好是神經線交會處，亂取出會致命，她只好聽天由命，結果下巴填充物越來越重，導致她口齒不清，至今仍後悔不已。

(中時電子報)