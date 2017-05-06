昔艷星邵音音整型失敗 現在長這樣
香港資深演員邵音音出道就被封性感女神，演出電影《官人我要》一夕成名，成為70年代知名豔星，現71歲的她，仍可在港片見到她身影，她在《春嬌救志明》中飾演楊千嬅的媽媽，一頭白髮的她，和過去差很大，她也坦言容貌走樣的原因是整型失敗。
邵音音近日和楊千嬅、余文樂為《春嬌救志明》宣傳，一頭白髮的她，臉蛋鬆弛下垂，和過去美豔模樣有差距，其實過去她就曾向港媒透露，陪朋友去割雙眼皮，醫生遊說她打矽膠墊下巴，後來因為摔倒撞傷臉，下巴矽膠移位，導致臉部歪斜。
後他等到傷口復原，再去找整型醫生調整，醫生說可以把矽膠填充物取出，不過才下刀就噴血，原來是填充物位置剛好是神經線交會處，亂取出會致命，她只好聽天由命，結果下巴填充物越來越重，導致她口齒不清，至今仍後悔不已。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。