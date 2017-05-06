中橫工人兼差山老鼠 不修路竟盜伐漂流木

警方查扣謝男竊得的5塊扁柏，總重77公斤，市價約73萬元。（王文吉翻攝）

謝男覬覦橫躺大甲溪上游河床的扁柏，私自以鏈鋸切割，遭警方查獲送辦。（王文吉翻攝）

包商員工不修中橫，竟淪為山老鼠！55歲謝男受雇於承包中橫便道工程的營造商，因覬覦管制區內的珍貴漂流木，昨中午私帶鏈鋸，到大甲溪河床盜伐，路過民眾聽見吵雜鋸木聲報警；轄區和平警分局員警會同林務局人員前往，涉溪查扣5塊扁柏總重77公斤與鏈鋸，警詢後，依違反森林法送辦。

昨下午2時許和平警分局接獲民眾報案，指中橫公路臨37便道10公里處的下方河床，有人在鋸木頭可能是竊取漂流木，經調派3名員警並由林務局人員協助前往現場，發現1名男子於河床中切割及搬運林木。

因道路距離嫌犯甚遠，為免打草驚蛇，1名員警擇制高點監控與蒐證，谷關派出所所長劉峪銓率員搜尋嫌犯交通工具與查看是否有共犯，於300公尺外河床發現1輛休旅車，停放草叢旁隱密處，研判應為「山老鼠」車輛

警方在「山老鼠」車輛旁埋伏近1小時，傍晚5時許，男子背著竊得的林木，準備駕車離去時，埋伏員警一擁而上將其逮捕，員警並涉溪在河床對岸，起獲已切割成塊的5塊扁柏，查扣做案鏈鋸、車輛，員警依違反森林法送辦。

警方調查，謝男受雇於承包中橫便道工程的營造商，竊取林木手法老練，懷疑有集團式盜採林木，將擴大追查。

林務局人員表示，謝男竊得之林木經核算價值約新臺幣73萬元，另因森林法105年修正後不但刑責加重，更能併科贓額10倍以上20倍以下罰金，犯罪工具沒收，請民眾勿以身試法。

(中時)