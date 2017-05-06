中年發福找到原因 不是愛吃又懶動？
不少人都經歷了中年發福，身材一去不復返，長久以來，中年發福都被歸咎於缺乏運動以及飲食不健康，但日前新研究指出，一種最新被發現名為DNA-PK的「酶」，其實才是主因。
研究人員發現了一種酶，它會隨著年齡的增長，而提高活性，酶活性的提高則會導致體重上升和健康問題。研究人員Jay Chung博士表示，「人們通常將中年發福和缺乏運動、不健康的生活習慣以及意志力不足等相連接，但這項研究表明，中年人體重的增加和運動能力衰弱，其實是一種過度活躍的酶所導致的」。
研究人員在尋找動物中年時體內的分子變化時，發現了這種叫DNA-PK的酶，並發現它的活性會隨著年齡的增長而提高。而Chung博士也說「我們的研究發現，隨著年齡增長，DNA-PK會促進人體代謝並使得運動能力衰退。這也使得上了年紀的人保持身材和健康變得更加困難」。
根據了解，美國人的體重從20歲到50歲之間，平均會增加約13公斤，儘管找到了中年發福的主因，但研究人員也指出，這些發現並不意味著人們可以放棄好的飲食和運動習慣，因為這些依然可以有效對抗肥胖。
(中時電子報)
文章來源：livescience
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