PGA》富邦次輪因雨停賽 潘政琮還有8洞爭晉級

潘政琮將在第3天上午補打第2輪8洞爭取晉級。(美聯社資料照)

富國銀行錦標賽6日次輪因雨未完成當日賽程，包括旅美好手潘政琮在內，仍有多位選手沒打完18洞，潘政琮這輪打11洞總桿+3，雖高於晉級線2桿，但還有8洞機會爭取晉級。

至6日收兵為止，有4位選手同以總桿-5並列領先，包括完成36洞的美國選手霍利三世、愛爾蘭好手鮑爾，以及次輪打12洞的美國選手彼特森與打11洞的義大利好手莫爾納瑞。

「球王」強森次輪只打13洞，暫落後領先者5桿。(美聯社資料照)

因傷休養1個月此戰復出的「球王」美國重炮強森，次輪打13洞成績+2，以總桿+0下滑至並列第46，但只落後領先者5桿，仍有爭奪「連4勝」希望。

(中時電子報)