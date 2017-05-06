PGA》富邦次輪因雨停賽 潘政琮還有8洞爭晉級
富國銀行錦標賽6日次輪因雨未完成當日賽程，包括旅美好手潘政琮在內，仍有多位選手沒打完18洞，潘政琮這輪打11洞總桿+3，雖高於晉級線2桿，但還有8洞機會爭取晉級。
至6日收兵為止，有4位選手同以總桿-5並列領先，包括完成36洞的美國選手霍利三世、愛爾蘭好手鮑爾，以及次輪打12洞的美國選手彼特森與打11洞的義大利好手莫爾納瑞。
因傷休養1個月此戰復出的「球王」美國重炮強森，次輪打13洞成績+2，以總桿+0下滑至並列第46，但只落後領先者5桿，仍有爭奪「連4勝」希望。
(中時電子報)
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