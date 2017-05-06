議員爆另有狼師 陳菊重話：當社會事件操作非常不妥

議員連環爆另有狼師，高雄市長陳菊今日說出重話，認為當成社會事件操作非常不妥。（柯宗緯攝）

高雄市議員蕭永達連環爆料，昨天指控陳星所屬的高雄某補習班，另藏狼師，且專挑高雄女中資優生誘姦，此話一出引發人心惶惶，網友更扮起柯南，要揪出其他狼師。對此，高雄市長陳菊今（6）日受訪時說出重話直說，不該把它當成社會事件操作，這樣不適當，如有相關事證，請他立即向相關單位揭發。

蕭永達昨再度爆料表示，除了陳星以外，該補習班另有其他3位名師，扣除物理名師吳笛外，另有兩位名師涉有重嫌，比陳星更惡劣，專挑外型亮麗雄女學生下手，10幾年來至少有兩名雄女學生受害，他並說將在5月9日議會總質詢公布。

高雄市長陳菊今早出席社會局母親節表揚活動時，針對蕭的作法提出質疑。陳菊認為，民代基於社會正義，應該立即跟警察局、社會局、高雄女中等單位揭發，而非當成社會事件操作，這樣非常不適當，倘若確有此事，請他提供相關事證，相關單位絕對依法嚴辦。

陳菊提到，高雄市有教育局、社會局、家庭及性侵害家暴防治中心等單位及資源，防止受害者受到二度傷害，她也鼓勵家長及受害者不該沉默，勇於檢舉狼師。

陳菊同時要求教育局加強補教管理，她認為補教老師不該像明星那樣被看待，學生去補習不是一個正常現象，學校端也須檢討是否在教學方法上有改善空間。

(中時)