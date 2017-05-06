澎湖縣首長盃單車挑戰100K成年禮

澎湖縣首長盃挑戰100Ｋ暨單車成年禮，挑戰極限、挑戰不可能任務。（陳可文攝）

國家未來的主人翁「轉大人」，澎湖縣政府特地舉辦首長盃單車100Ｋ成年禮活動，邀請小大人們挑戰極限、挑戰百公里不可能任務，50多名高中職及國中學生參加，130多名大人一路陪騎逍遙遊。

騎乘自行車是近年來台灣最夯的休閒運動，澎湖縣政府也大力推廣單車旅行，昨日周末清晨舉辦首長盃挑戰100Ｋ暨單車成年禮，為屆齡的年輕學子們歡喜慶生。

活動分為挑戰組（100公里）及體驗組（50公里），清晨7時30分整從澎湖縣體育館出發，將繞行馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉環島一圈，沿途都設有休息補給站。

活動報名非常踴躍，承辦單位澎湖縣體育會開放短短5天就額滿，挑戰組限定7小時內完成挑戰，最後順利返程的選手們都頒發證書以肯定成功完成任務。

選手們都表示，離島澎湖騎乘自行車輕鬆走最快活，微風徐徐迎面吹來，徜徉在碧海藍天下，全身細胞彷彿都重生活了起來。

馬公高中陳姓同學汗流浹背完成挑戰，感謝爸媽主動幫他報名，興奮地表示這個成年禮最有意義，高舉著證書激動流淚，挑戰了體能、挑戰了自我、挑戰了人生新紀錄。

(中時)