「祝妳媽不得好死」 楊丞琳揭遭網路霸凌從未停
楊丞琳出道時飽受攻擊，不過憑著自身努力闖出成績，逐漸受到眾人肯定，昨天她在微博難得吐露心聲，她表示承受網路霸凌達15年之久，但感謝粉絲一路相挺，不過卻引起酸民回嗆：「妳爸爸死得活該，妳媽也活該去死」，再度引發熱議。
楊丞琳日前遭酸「妳去把臉型給整了。整到快認不出妳了，怎麼天生臉蛋見不得人嗎」？這也讓眾多粉絲群起護主，對於粉絲的暖心舉動，也讓楊丞琳發文道謝，「琳親們辛苦了！看見你們用理性的態度捍衛我、保護我，很感動」，接著她表示承受網路霸凌已超過15年，早已不在意任何莫須有評論，此外自己的心早被溫暖和正面的力量包圍，感謝都來不及了，哪來的時間在意不重要的人事物呢?
沒料仍有部分酸民不放過她，居然留下「祝妳媽不得好死」等不理性言論，不過楊丞琳看到不僅為動怒，反而高EQ回應「罵完了舒服了嗎？舒服了就乖乖去做有意義的事」，再度讓粉絲大讚行為值得效仿。
(中時電子報)
關鍵字：楊丞琳
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