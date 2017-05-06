陳菊：反對像連續劇一樣 有證據立即檢舉偵辦
才女作家林奕含之死，引發案外案，高雄市議員蕭永達指控尚有一群未曝光的狼師，且已有名校女學生受害。高雄市長陳菊6日表示，對欺凌學生的行為，一分鐘都不應該忍耐，反對像連續劇一樣，就立即檢舉，市府一定依法嚴辦。
陳菊出席在鳳山行政中心舉辦的各級學校慈孝家庭楷模頒獎典禮前受訪時說，「我們認為學校不應該讓所有家長擔心，教育局對補習班要加強管理。」
至於蕭議員說還有狼師，陳菊說，對於這種可恥的犯罪行為，對學生欺凌的行為，一分鐘都不應該忍耐，「反對像連續劇一樣，你就立即檢舉，市府依法嚴辦。」
陳菊說，「狼師在哪裡，我們有責任，不論是警察局或教育單位或高雄市家庭暴力性侵害防治中心，有一套非常完整機制，絕對不允許這樣犯罪行為存在。」
(中時)
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