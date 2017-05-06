NBA》艾卓吉回神爆走 馬刺客場射落火箭

馬刺前鋒艾卓吉(右)第3戰及時回神，是馬刺重新搶回主場優勢的關鍵。(美聯社資料照)

在主控帕克整季報銷後，艾卓吉清楚自己必須挺身而出！前兩場西區準決賽總共才得19分的艾卓吉，6日找回穩定手感，貢獻26分、7籃板與4火鍋，幫助馬刺103比92力退地主火箭，馬刺除了拿下2勝1敗，也搶回主場優勢。

艾卓吉末節率先爆發，幫助馬刺取得12分領先，火箭雖不想放棄，努力追近到個位數差距，馬刺射手丹尼格林卻連進2顆三分球，加上火箭後衛貝弗利情緒失控被吹技術犯規，馬刺趁機擴大領先到15分，比賽已無懸念。

全場投20中12、3罰中2的艾卓吉，火力明顯及時回溫，更成功填補馬刺少了帕克後的得分空缺，馬刺一哥里歐納德也有26分、10籃板及7助攻，表現不比艾卓吉遜色，米爾斯15分，保羅蓋索12分、9籃板，丹尼格林11分。

馬刺得以在輸掉首役後，連拿兩場西區準決賽勝利主因，在於有效封鎖火箭三分火力，繼第2戰壓低火箭三分命中率到3成24(投34中11)，6日第3戰更在火箭主場，靠著密不透風的防守，讓火箭三分命中率僅3成08(投39中12)。

火箭後衛哈登雖拿全場最高43分，卻無法幫助球隊留下主場勝利。(美聯社)

火箭仍看「大鬍子」哈登個人秀，他投28中14、罰11中10，攻下全場最高43分，另有5助攻、3抄截，卻沒法扭轉火箭場上頹勢，阿里查17分、5助攻與5籃板，先發中鋒卡培拉12分、16籃板，更祭出季後賽個人新高5火鍋。

火箭落敗另一主因是萊恩安德生、路易斯威廉斯兩名射手狀況奇差，兩人全場都是4投0中，安德生靠罰球拿2分，威廉斯竟然得分掛蛋，少了這兩人的外線火力，火箭明顯進攻變得單調，幾乎都看哈登1人表演。

(中時電子報)