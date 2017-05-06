林內「今日我最水」親子同歡

小朋友互助合作，一起達陣。（許素惠翻攝）

親子同歡，一起清涼。（許素惠翻攝）

林內幼兒園舉行「今日我最水」活動，設計許多水的遊戲。（許素惠翻攝）

雲林縣林內鄉立幼兒園上午舉辦「今日我最水」活動，在炎炎夏日中，園方特地設計許多「水」的遊戲，讓親子清涼一夏，增進不少親子情誼與趣味。

鄉長張維崢表示，孩子的教育是否成功，不是在於他們成就多高，而是取決於父母是否能以身作則，從小教導正確的價值觀念，使其看到事物的價值而非價格。

園長陳俊彥指出，透過這次活動，除了讓家長體會到，教養孩子應適時放手，讓孩子從小就能自我成長，並且在家長可以做自己的狀態下，帶孩子看世界。

(中時)