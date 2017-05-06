陳國恩視察北大派出所贈「好警茶」

警政署長陳國恩視察北大派出所，還和員警玩桌遊。(陳俊雄翻攝)

警政署長陳國恩6日一早就前往三峽分局北大派出所慰勤，對於該所為民服務的表現，多次受到民眾肯定提出嘉勉，特別致贈「好警茶」及加菜金鼓勵，還和員警玩桌遊，讓北大所員警大開眼界，「原來桌遊也難不倒署長」。

北大派出所是在陳國恩在擔任新北市警察局長任內所規劃，對於同仁住宿及辦公的環境，更是多所著墨；在良好的基礎上，分局更一步步完善健身房、文康室、血壓計等設備，分局透過這些軟硬體設備主動關心同仁的身心狀況，也教育同仁養成運動及閱讀的習慣。

陳國恩在參觀後，更坐下與基層同仁泡茶聊天，言談中特別提到對同仁的感謝，因為在大家的努力之下，警察才能在各項的民調中，有非常好的成績；席間，也與同仁同樂，玩了場桌遊，讓基層同仁大開眼界，原來桌遊也難不倒署長！

(中時)