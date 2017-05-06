陳國恩視察北大派出所贈「好警茶」
警政署長陳國恩6日一早就前往三峽分局北大派出所慰勤，對於該所為民服務的表現，多次受到民眾肯定提出嘉勉，特別致贈「好警茶」及加菜金鼓勵，還和員警玩桌遊，讓北大所員警大開眼界，「原來桌遊也難不倒署長」。
北大派出所是在陳國恩在擔任新北市警察局長任內所規劃，對於同仁住宿及辦公的環境，更是多所著墨；在良好的基礎上，分局更一步步完善健身房、文康室、血壓計等設備，分局透過這些軟硬體設備主動關心同仁的身心狀況，也教育同仁養成運動及閱讀的習慣。
陳國恩在參觀後，更坐下與基層同仁泡茶聊天，言談中特別提到對同仁的感謝，因為在大家的努力之下，警察才能在各項的民調中，有非常好的成績；席間，也與同仁同樂，玩了場桌遊，讓基層同仁大開眼界，原來桌遊也難不倒署長！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。