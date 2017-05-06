遺傳疾病讓孩童眼盲 台大、北榮團隊找解方
有失明危機的視網膜疾病和黃斑部病變，並非「成人、老人」專屬；因「遺傳」引起的黃斑部病變，會讓病童在5歲時就出現症狀，10多歲時便幾乎失去視力，至今尚無治療方法。國內醫療團隊引進國際技術，發現可從病童乳牙、臍帶血，取得「胚胎幹細胞」，提供藥物篩檢和移植；研究團隊還發現，薑黃素能提供抗氧化能力，替未來新藥開發提供新的選擇。
台大醫院、台北榮總今發表2014~2015年「兩院合作研究計畫」，其中之一為探討「遺傳性黃斑部病變的基因表現、以及治療效果」。北榮醫學研究部兼眼科部研究科科科主任邱士華表示，研究團隊透過病童的乳牙、臍帶血，取出成體細胞來進行「細胞回春」，進而得到最原始的胚胎幹細胞。
邱士華說，國際研究指出，胚胎幹細胞可以在實驗室中進行基因調控，當再次植回眼睛後，該細胞可以透過「再分化」，重新長出人體缺損的部分，但因擔心在細胞分化過程中出現突變，所以至今尚未有國家通過人體試驗；研究團隊目前在動物試驗上，已進行到大型動物「豬」，現正向衛福部申請人體試驗。
研究團隊已收治一名患有遺傳性黃斑部病變「貝斯特症」的6歲男童，透過他的乳牙來培植胚胎幹細胞。根據台大、北榮研究團隊進一步發現，「胚胎幹細胞」除了分化功能，還可作為「藥物篩檢」依據，盼透過藥物來恢復視網膜功能。
邱士華說，研究數據顯示，薑黃素可調節退化性網膜上皮的「抗氧化能力」，可作為未來開發新藥的重要參考；但他強調，人體對口服薑黃素的吸收率極低，而是透過奈米技術來局部注射，來增進眼球內的吸收率。
(中時)
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