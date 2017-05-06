MLB》天才小史開轟兼好投 國民聯盟最快20勝
「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)若投得好，不少人會認為是正常發揮，不過若是神來一棒轟出全壘打，即便他曾靠打擊於2012年獲銀棒獎，仍相當驚豔，6日他出戰費城人，不但繳出5.2局無失分好投，2下更轟出本季首轟替自己助拳，投打俱佳率隊4比2勝出，國民斬獲傲視全聯盟的第20勝。
小史此役前5局雖投得跌撞，被打5支安打、送出4次保送，但兩度碰上失分危機，卻總能屢屢化險為夷，力保不失。打線也很夠力，首局1出局後從費城人菜鳥派維塔(Nick Pivetta)連敲3支安打攻占滿壘，隨後安森尼阮棟(Anthony Rendon)再貢獻適時一擊，助球隊先馳得點1比0領先。隊友用火力相挺，小史也用打擊為自己爭取勝投。
2上1出局的局面，小史和派維塔纏鬥5球，逮中他一記94英里(約151公里)速球扛出左外野404英呎(約123公尺)陽春炮，助球隊再下一成2比0領先。這是小史生涯第2轟，前一轟出現在2012年，該役他與當時效力金鶯的陳偉殷對戰，4下2出局後，與捕手J.佛洛瑞斯(Jesus Flores)聯手「背靠背」開轟，送陳偉殷1場敗戰。
小史開轟，主炮們自然不能洩氣，沉默兩個半局後，5下再發動攻勢，2出局後，安森尼阮棟(Anthony Rendon)和齊瑪曼(Ryan Zimmerman)聯手「背靠背」轟陽春彈，擴大領先為4比0。隨後小史投完5.2局退場，接替的3任中繼僅崔南(Blake Treinen)失掉2分，未給費城人有翻盤機會，終場2分之差贏球，小史本季第3勝入袋。
(中時電子報)
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