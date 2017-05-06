男偕孕女友飛車行搶 警3小時內破案
謝姓送貨員4日晚間7時許，因為與身懷六甲的陳姓女友已經1天夜未進食，雙載騎機車經過鼓山三路，飛車搶奪坐輪椅的一對夫婦，得手萬餘元，鼓山警方不到3小時在左營兩人住處逮到這對鴛鴦搶匪，依搶奪罪送辦。
羅姓婦人4日晚間7時許推著坐輪椅的先生，剛逛完內惟市場要返家，卻在鼓山三路巷子內，遭一男一女共騎紅白色機車行搶，羅夫手上的皮包遭奪，內有夫妻證件及現金1萬餘元，報警後鼓山警分局內惟所立即展開偵辦。
內惟所長洪家和指揮調閱路口監視器，以車追人鎖定住在左營區的24歲謝男與懷孕6個月的18歲陳姓女友涉嫌重大，晚間9時50分在菜公一路見兩人返家上前抓人，兩人落網時身上僅剩700元，全案不到3小時即偵破。
(中時)
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