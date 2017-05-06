全國國中大隊接力 雲林登場

全國國中大隊接力賽在雲林登場，全國有2000多人參加。（許素惠攝）

全國國中大隊接力賽在雲林登場，建國國中管樂隊開場。（許素惠攝）

第八屆「普及化運動-國中大隊接力」競賽上午在雲林縣斗南田徑場盛大舉行，來自全國22縣市，公私立國民中學七到九年級的學生，共63隊2千多名的選手參加。

北港建國國中管樂隊演出後運動員進場，副縣長丁彥哲歡迎全國各地選手來到雲林，期勉同學培養規律運動及良好體適能，發揮團隊精神，也希望各縣市選手能利用這個機會彼此認識、建立友誼，並祝福大會圓滿成功。

教育處長梁恩嘉指出，普及化運動的推動代表著全民體育、競技運動、休閒活動等全方位的體育活動結合，最主要是要讓國民擁有健康且具活力的生活態度。不只要有健康的體能，還要培養具優質的運動家精神和團隊合作的氛圍。

梁恩嘉說，近幾年來在縣府的大力提倡下，各項普及化運動如健身操、樂樂足球、樂樂棒球及大隊接力，在校園內都非常的蓬勃發展，也讓許多孩子培養出規律的運動習慣及良好的體適能。過程中除了可以讓孩子享受到運動的樂趣外，也可以培養出彼此之間的團隊合作精神，讓學生在體能以及精神上，都有非常好的進步與發展。

(中時)