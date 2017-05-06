全國國中大隊接力 雲林登場
第八屆「普及化運動-國中大隊接力」競賽上午在雲林縣斗南田徑場盛大舉行，來自全國22縣市，公私立國民中學七到九年級的學生，共63隊2千多名的選手參加。
北港建國國中管樂隊演出後運動員進場，副縣長丁彥哲歡迎全國各地選手來到雲林，期勉同學培養規律運動及良好體適能，發揮團隊精神，也希望各縣市選手能利用這個機會彼此認識、建立友誼，並祝福大會圓滿成功。
教育處長梁恩嘉指出，普及化運動的推動代表著全民體育、競技運動、休閒活動等全方位的體育活動結合，最主要是要讓國民擁有健康且具活力的生活態度。不只要有健康的體能，還要培養具優質的運動家精神和團隊合作的氛圍。
梁恩嘉說，近幾年來在縣府的大力提倡下，各項普及化運動如健身操、樂樂足球、樂樂棒球及大隊接力，在校園內都非常的蓬勃發展，也讓許多孩子培養出規律的運動習慣及良好的體適能。過程中除了可以讓孩子享受到運動的樂趣外，也可以培養出彼此之間的團隊合作精神，讓學生在體能以及精神上，都有非常好的進步與發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。