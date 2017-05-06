許歷農表態 過去支持洪現力挺郝龍斌

許歷農（右）6日與郝龍斌出席活動，力挺郝龍斌參選國民黨主席。（郝辦提供）

國民黨主席選舉競爭激烈，洪秀柱、郝龍斌爆出搶退役上將、前黃復興黨部主委「許老爹」許歷農大戰，顯示雙方均想爭取黃復興票源。洪秀柱3日先在臉書出示許歷農親簽短箋，上面寫著「洪主席秀柱女士：一路走來，始終如一，繼續努力，無畏無懼」；洪粉在Line群組指則郝陣營文宣作假，但許歷農6日上午與郝龍斌共同出席活動，強調自己對郝「高度支持」。

許歷農、郝龍斌6日上午在新店出席「慶祝母親節-資深女性黨員表揚活動」，許歷農致詞時表示，自己已99歲高齡，平時自己很少出門，今天來這裡是為了表示對郝「高度支持」的誠意，在黨主席選舉期間，郝龍斌團隊所有文稿只有要他的簽名，都經過自己同意、授權，「我負完全責任」。

他指自己是看郝龍斌長大的，認為郝在任何單位都有傑出的表現，「我們一起支持他，讓他來領導中國國民黨，讓國民黨能浴火重生，再創輝煌。」

另外，在接受記者訪問時，對於寫給洪秀柱的短箋，許歷農說是自己親筆所寫，「但有一句關於選舉嗎？」許歷農並表示，自己過去曾支持洪，但現在支持郝。

(旺報)